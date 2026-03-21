Principalele marcatoare ale partidei au fost Martinsen 8 goluri, pentru gazde, respectiv Lopes 4, Buceschi 4, Kassoma 4, pentru Rapid Bucureşti.

Manşa retur, pentru un loc în semifinale, va avea loc în 28 martie, la Bucureşti.

Rapid Bucureşti s-a calificat în sferturi de pe primul loc al grupei C, în urma rezultatelor: 32-32 şi 32-30 cu Tertnes Bergen, 28-28 şi 24-29 cu Lokomotiva Zagreb, 34-30 şi 34-23 cu VfL Oldenburg.

Formaţia rapidistă a debutat în preliminariile European League, eliminând echipele Hypo Viena (32-24, 30-19) şi HSG Bensheim/Auerbach Flames (28-34, 32-21).

În celelalte partide din sferturi se duelează Motherson KC – Esztergom, Lokomotiva Zagreb – JDA Dijon şi Nykobing – Thuringer HC.

Turneul Final Four va avea loc în 16-17 mai.

România a mai fost reprezentată în competiţie de Minaur Baia Mare şi de Corona Braşov, care nu au trecut însă de grupe.

