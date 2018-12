ROMANIA 27-25 SPANIA | "Jucam sa batem Ungaria! Avem emotii mari si asta se vede!" Ce le-a spus Ambros jucatoarelor cand Romania era la PAMANT in prima repriza

Ambros Martin nu s-a speriat cand a vazut Spania la 5 goluri in fata, dupa primele minute ale partidei de la Euro.

Antrenorul Romaniei e fericit ca si-a batut tara la handbal. A avut incredere maxima in jucatoare. "Le-am zis sa fie calme si sa aiba si ele incredere ca se poate", spune Ambros.

"Un sentiment foarte placut. Fetele din Spania ne-au aratat de ce li se spune 'luptatoarele'. Ne-am luptat cu ele, ne-am luptat pentru obiectivele noastre. Am iesit dintr-o situatie foarte dificila. A fost extraordinar sa vad spiritul echipei. Din punct de vedere fizic, nu suntem la nivelul unguroaicelor in acest moment pentru ca am jucat in seara asta. Nu vreau scuze, dar asta e situatia. E un meci special pentru ca sunt doua puncte foarte importante, luptam sa le luam, nu vorbesc de altfel de rivalitate. Am fi vrut ca meciul cu Spania sa decurga altfel, dar echipa Spaniei a facut o treaba foarte buna, s-a luptat si a avut un meci excelent.



Le-am zis fetelor sa fie calme si sa aiba incredere. Suntem buni cand jucam relaxati, toata lumea a vazut asta. Acum, cand obiectivul e aproape, avem emotii mari si asta se vede in jocul nostru. Avem totul in mainile noastre. Am facut o treaba foarte buna in prima faza a grupelor, ne-am castigat dreptul de a depinde numai de noi. Jucam sa batem Ungaria maine, nu vrem sa facem egal. Trebuie sa jucam, sa pregatim echipa, nu sa ne gandim la rezultate. Trebuie sa fim noi insine, sa jucam cum stim noi, sa stim ca va fi foarte, foarte greu pentru ca Ungaria are un stil apropiat de cel al Spaniei", a spus Ambros Martin.