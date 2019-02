Special / Top 10 cele mai frumoase handbaliste din Liga Nationala. FOTO

Pe langa zeci de handbaliste talentate, in Liga Florilor se gasesc si multe sportive atragatoare.

Daca in clasamentul Ligii Nationale de handbal feminin CSM Bucuresti primeste in acest sezon o replica puternica din partea lui SCM Rm Valcea, iar titlurile de cea mai buna marcatoare si cea mai valoroasa handbalista sunt aprig disputate in absenta Cristinei Neagu, lupta este foarte aprinsa si pentru desemnarea celor mai frumoase sportive din aceasta competitie.



10. Maria Alexandra Gavrila - SCM Ramnicu Valcea / 23 ani / centru / nascuta la Bucuresti / 1.72m, 63 kg



9. Jasna Boljevici - CS Magura Cisnadie / 29 ani / inter dreapta / nascuta la Podgorica (Iugoslavia) / 1.89m, 82kg



8. Alexandra Prodan - "U" Cluj / 22 ani / portar / nascuta la Brasov / 1.77m, 66kg



7. Elizabeth Omoregie - CSM Bucuresti / 22 ani / centru, inter stanga / nascuta la Atena (Grecia) / 1.78m, 67kg



6. Sonia Vasiliu - "U" Cluj / 23 ani / inter stanga / nascuta la Vaslui / 1.81m, 67kg



5. Diana Nichitean - HC Zalau / 20 ani / inter stanga / nascuta la Suceava / 1.82m, 67 kg



4. Majda Mehmedovici - CSM Bucuresti / 28 ani / extrema stanga / nascuta la Bar (Iugoslavia) / 1.70m, 63 kg



3. Elena Gabriela Voicu - CS Magura Cisnadie / 28 ani / portar / nascuta la Slobozia / 1.78m, 68 kg



2. Alexandra Pricop - HC Zalau / 20 ani / inter stanga, centru / nascuta la Bila Terkva (Ucraina) / 1.83m, 68 kg



1. Laura Chiper - Corona Brasov (din vara la CSM Bucuresti) / 29 ani / extrema dreapta / nascuta la Bacau / 1.73m, 64 kg

Vezi imagini cu jucatoarele in galeria foto de mai jos!