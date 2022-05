Jasna Boljevici (33 de ani) este campioană europeană și vicecampioană olimpică, în 2012, cu naționala Muntenegrului.

De-a lungul carierei, puternicul inter dreapta a evoluat la ZRK Podgorița (2006-2008 / Muntenegru), HS Naisa Niș (2008-2011 / Serbia), Bekescsabai Elore NKSE (2011-2012 / Ungaria), Issy-Paris Hand (2012-2013 / Franța), Le Havre AC Handball (2013-2014 / Franța), CSM Roman (2014-2018 / România), Măgura Cisnădie (2018-2019), CS Rapid București (2019-2021 / România) și CSU Știința București (2021-2022 / România).

În palmaresul său se regăsesc Cupa Serbiei (2009), Cupa Ligii în Franța (2013), o finală de Cupa Cupelor EHF (2013), două calificări în grupele Champions League (2009, 2013), medalii de bronz în campionatul Franței (2013, 2014) și locurile doi și trei în Serbia (2009, 2011), dar și finale de Cupa României (2016), Supercupa României (2014, 2016), Cupa Ungariei (2012) și Cupa Serbiei (2010).

"Mă consider pe jumătate româncă, mă simt ca acasă în România"

Considerată una dintre cele mai puternice (1,88 m) și mai constante jucătoare care au evoluat în Liga Națională, în ultimul deceniu, Jasna a ajuns deja la al nouălea sezon în România, s-a îndrăgostit de București și de țara noastră, vorbește limba română la perfecție și dorește să se stabilească în Capitală, după ce va încheia cariera de jucătoare.

"Mă consider pe jumătate româncă, chiar mă simt bine în România, mă simt ca acasă. Partenerul meu e din România. S-a schimbat viața mea, așa că vreau să mă stabilesc în România. Încă nu am cetățenia română, nu am vorbit cu nimeni despre asta, nici permis de ședere pe termen lung nu am. Până acum am avut contract cu echipele la care am jucat, abia acum încep să mă gândesc la ce voi face în viitor.

Am mai jucat în Serbia, Ungaria și Franța. Am primit oferta de la Roman, unde antrenor era Florentin Pera. Nu îl cunoșteam, dar știam că este un antrenor foarte bun. Am zis că e ok, că e mai aproape de casă. De exemplu, până în Muntenegru fac 14-15 ore cu mașina, dar fac o dată pe an drumul. Nu merg des acolo cu mașina, mai mult cu avionul.

Iubesc România. Și țara, și oamenii, și tot. Chiar sunt îndrăgostită de România și mă simt aici ca acasă. De fiecare dată când am liber, încerc să descopăr alte orașe, alte zone frumoase. Fiecare parte din țară are locuri superbe. Cred că ajută că românii sunt destul de apropiați de muntenegreni, ca obiceiuri, ca mentalitate, ca religie, ca stil de viață. Am învățat destul de bine limba română, acum am început să citesc și să scriu. Nu perfect, dar mă descurc. Îmi place limba, chiar am încercat să vorbesc de la început mai mult în română decât în engleză", a declarat Jasna pentru Sport.ro.

Spune că Bucureștiul e un oraș nebun, dar vrea să se stabilească aici

"Bucureștiul e o nebunie! Eu preferam un oraș mai mic, pentru că e mai ușor pentru handbal. În București, până la sala de antrenament facem o oră dus și o oră întors. Petrecem mai mult timp pe drum decât în sală. La Roman, ajungeam la sală în cinci minute. Pe de altă parte, un oraș așa mare îți oferă mult mai multe posibilități de a petrece timpul liber, sunt multe trasee de plimbat, diverse locuri de vizitat, multe obiective interesante. În București, și sălile de sport sunt ocupate mai mereu, e o mică problemă. Dar e frumos orașul, îți oferă tot ce ai nevoie.

Acum, va trebui să mă hotărăsc dacă mă retrag și mă dedic familiei sau dacă mai joc un an de zile. Din punct de vedere fizic, mă simt bine, sunt sănătoasă, nu am avut nicio accidentare gravă. Eu m-am gândit și anul trecut să mă retrag, dar am zis să mai activez încă un an, mai ales că am rămas în același oraș. Aștept să se termine sezonul, să vedem ce plan are Știința, dacă mai există alte oferte. Nu pot să zic 100% că mă voi retrage, pentru că nu știu ce îmi rezervă viitorul.

Dar sigur mă stabilesc în România și rămân în București. Mă gândesc că aș putea să fiu antrenoare, pentru că îmi place să lucrez cu copiii. Nu știu dacă sunt încă pregătită să lucrez ca antrenoare la un nivel foarte înalt, să fiu departe de familie, din nou, cu antrenamente, meciuri și deplasări. Cred că mă voi înscrie la școala de antrenori, în septembrie.

În afară de handbal, hobby-urile mele sunt tot din sport. Îmi place să călătoresc, dar toată viața am fost focusată pe handbal. Când nu aveam antrenamente, mă uitam la meciuri de handbal, am fost la meciuri masculine de handbal. Îmi place sportul, în general, în Muntenegru sunt foarte populare polo, baschetul, fotbalul... În România, am urmărit meciurile de fotbal ale Rapidului, am fost și pe stadion. Dacă am liber, mă duc la sala de forță", a spus handbalista.

A retrogradat cu Știința, iar fosta sa echipă e aproape de titlu

Jasna Boljevici este una dintre cele mai experimentate handbaliste din lotului Științei București, echipă care ocupă penultimul loc în Liga Națională și a retrogradat matematic în divizia secundă.

"La Știința am ajuns pentru că am preferat să rămân în București. Am plecat de la Rapid, aveam oferte din altă parte, dar voiam să mă stabilesc în București. Au promovat surprinzător, mi-au făcut o ofertă și mi-a plăcut proiectul și colegele. Păcat că nu ne-am descurcat așa de bine anul acesta. Cred că am avut condiții bune, am avut un lot bun, dar multe meciuri le-am pierdut în ultimele minute și în ultimele secunde. Sincer, cred că meritam să avem mult mai multe puncte.

Liga din România e foarte puternică, joacă aici multe handbaliste străine de valoare. Nivelul de joc e bun, sunt bugete mari la unele cluburi, se dau salarii destul de bune. Poate și aici s-a făcut diferența, pentru că noi și Deva, nou-promovatele, am avut bugete mai mici, loturile s-au făcut destul de târziu și ne-au lipsit omogenitatea și încă câteva jucătoare cu experiență.

Cred că Rapid a avut un plus în acest sezon pentru că nu a jucat în cupele europene. Au fost mai odihnite, mai unite, mai disciplinate, nu au avut multe accidentări. Cred că acestea sunt motivele pentru care Rapid a avut un plus față de CSM București. Cred că Rapid merită să câștige titlul în acest sezon", a mărturisit Jasna, pentru Sport.ro.

Puține colege știu că are în palmares un titlu european și o medalie olimpică

Jasna e campioană europeană și vicecampioană olimpică. La Jocurile Olimpice de la Londra, ea a fost în lot alături de legendarele Bojana Popovici, Maia Savici sau Ana Djokici, în timp ce la Europeanul desfășurat în Franța, câteva luni mai târziu, a făcut parte dintr-o generație excepțională a handbalului din țara ex-iugoslavă, alături de Jovanka Radicevici, Katarina Bulatovici, Biljana Pavicevici, Sonja Barjaktarovici, Suzana Lazovici, Milena Knezevici, Angela Bulatovici, Marija Jovanovici sau Radmila Miljanici.

Despre prezența în cele două finale, aceasta spune că "a fost un vis, sincer, pentru că eram printre jucătoarele tinere din lot. A fost ceva extraordinar să simt acea energie, să fiu lângă unele dintre jucătoarele pe care le admiram. Se spunea atunci că Neagu era noua Bojana Popovici, care era considerată cea mai bună jucătoare din lume, și Cristina s-a transferat la Buducnost, la puțin timp după ce am câștigat noi Europeanul. Am jucat la Olimpiadă în august, am pierdut finala cu Norvegia, apoi ne-am luat revanșa în decembrie, la European.

Puține colege mai tinere din România m-au întrebat cum a fost atunci. Le-am mai povestit fetelor, ultima dată în autocar, dar eu am început discuția despre câștigarea Europeanului. Multe nici nu știau că sunt campioană europeană, că am jucat finala la Jocurile Olimpice. Eu le-am spus să aibă mai mare încredere în ele, să aibă vise mai mari, pentru că sunt jucătoare cu potențial și trebuie să știe care este obiectivul lor final, ca să poată ajunge acolo".

Text și foto - Gabriel Chirea, contributor Sport.ro