Cu 10 secunde înainte de final, Spania a egalat la 27, însă elevele lui Florentin Pera nu au cedat și au pornit pe un atac rapid.

Hosu i-a pasat rapid lui Pintea pentru a repune de la mijloc, mingea a ajuns la Neagu, care i-a trimis Biancăi Bazaliu, aflată la aproximativ 15 metri de poarta Spaniei. Interul Gloriei Bistrița a făcut doi pași în față și a expediat o torpilă uluitoare, pe mijlocul porții. Aala Rotaetxe, portarul Spaniei, a încercat să respingă, însă mingea i-a dat palma peste cap și a intrat în poartă.

"Incredibil! Ce moment!", a fost reacția EHF după golul marcat de Bianca Bazaliu în ultimul moment al meciului.

"Bianca Bazaliu gives Romania the win on the buzzer!! What a moment!"