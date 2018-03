Moment incredibil in handbalul romanesc! CSM Bucuresti, invinsa pentru prima data in competitia interna dupa 1 an si jumatate

SCM Craiova a reusit marea surpriza in Liga Nationala de handbal.

CSM Bucuresti a pierdut pentru prima data din septembrie 2016 in Liga Nationala de handbal, SCM Craiova reusind sa o invinga cu 23-21. Jucatoarele Craiovei au inscris cu o secunda inainte de finalul meciului pentru a stabili scorul final, CSM Bucuresti provocand mici emotii dupa ce s-au apropiat la 1 gol cu 10 secunde inainte de final.

CSM Bucuresti, lider autoritar in Liga Nationala, pierduse ultima data in fata celor de la Dunarea Braila in sezonul 2016/2017. Ambele echipe joace in cupele europene, insa SCM Craiova are o misiune extrem de dificila in Cupa EHF dupa ce a pierdut pe propriul teren, 23-25 cu Lada Togliatti.

In schimb, CSM Bucuresti este deja calificata in sferturile Ligii Campionilor, avand ultimul meci din grupa principala contra celor de la Rostov in acest weekend.

Sursa foto: Telekom Sport