"Asta e obiectivul nostru!" Reactiile dinamovistilor dupa infrangerea cu Academica Clinceni! Ce spun "alb-rosii"

Dinamo a cedat cu 1-0 in fata celor de la Academica Clincei, in primul sau meci din play-out. Vali Lazar crede ca echipa trebuie sa se concentreze mult mai bine si sa se axeze pe Cupa Romaniei.

"Ei au jucat foarte bine, s-au grupat in zona de aparare, nu am reusit sa ii desfacem. Au marca un gol extraordinar. Trebuie sa ne trezim, ca daca pierzi 2-3 meciuri ajungi intr-o situatie dificila. Nu am avut ocazii multe, asta e marea problema. Trebuie sa ne calificam in grupa, asta e obiectivul nostru. Eu ma simt bine fizic si sper sa joc cat mai mult. Nu cred ca e greu din punct de vedere al motivatiei sa joci in play-off. Meciul urmator e primordial. Trebuie sa castigam neaparat, nu vreau sa ma gandesc la altceva", a spus fotbalistul pentru Digisport.

Montini a subliniat si el important partidei din cupa si crede ca e necesara o schimbare de atitudine a echipei conduse de Uhrin.

"Play-out-ul e foarte dificl, trebuie sa ne schimbam atitudinea rapid. Nu a fost usor sa revin dupa o perioada de pauza, dar acum ma simt pregatit. Maine e o noua zi, nu trebuie sa ne mai gandim la acest meci. Campionatul Romaniei e foarte ciudat pentru mine, am pierdut in mod subit unele meciuri. Trebuie sa castigam urmatorul meci. Partida din cupa e foarte importanta si trebuie sa jucam diferit, sa ne concentram si sa nu repetam greselile facut in aceasta seara. Suporterii sunt foarte importanti, dar ce facem pe teren e treaba noastra si trebuie sa jucam bine", a spus jucatorul.