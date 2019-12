"Ei decid aceste schimbari. Ai nevoie de Patricia acolo." Carmen Amariei a reactionat dupa infrangerea la limita impotriva Muntenegrului

Romania a pierdut la limita meciul cu Muntenegru cu scorul 27-26.

Fosta jucatoare din nationala Romaniei, Carmen Amariei a privit partida cu sufletul la gura si la final a facut o scurta analiza a ceea ce s-a intamplat in teren.

"L-am privit cu sufletul la gura. Pe tot parcursul jocului am vazut o daruire fantastica. Nu as vrea sa o privim ca pe o infrangere desi rezultatul asta arata ci faptul ca dupa inceputul mai putin placut impotriva Spaniei, fetele chiar au aratat ca pot sa joace mult mai bine si chiar o fac. Lipsa experientei ne face sa facem niste greseli nepermise la acest nivel, insa ar trebui sa ne bucuram ca fetele arata un joc bun si o dorinta extraordinara si de ce sa nu speram pentru meciul decisiv cu Ungaria la o victorie binemeritata", a spus Carmen Amariei la digi.

Patricia Vizitiu putea reprezenta o solutie pentru tricolore in meciul de astazi

"Ei decid aceste schimbari si ca orice tehnician te gandesti la un moment dat ca ai nevoie de Patricia acolo, este destul de agresiva, insa cred ca le este foarte greu in ceea ce inseamna schimbarila atac-aparare pentru ca nu iti poti permite sa schimbi doua jucatoare in aparare cu doua in atac pentru ca echipa trebuie sa profite imediat de aceasta situatie si poate ca acesta ar fi unul din motivele pentru care nu risca sa intre cu Patricia, ea nefacand faza de aparare. Intrebarea asta cred ca e bine sa le-o adresati antrenorilor. Am inteles perfect faptul ca deja jocul nostru mergea sacadat, incercau cumva sa introduca a saptea jucatoare ca sa aiba spatii mai mari de joc si sa duca mingea spre extreme, insa din pacate lipsa de experienta ne-a adus greselile neporovocate si o echipa experimentata ca Muntenegru a percutat greseala noastra. Fetele au crezut in victoria de astazi, au simtit ca au jocul in mana si din pacate au fost trei situatii clare in care noi le-am dat cadou mingea. Simteau ca pot sa scoata goluri foarte repede, insa greselile neprovocate ne-au costat. Au fost sase consecutive, fara sa avem o aruncare pe poarta", a mai spus Amariei.

Romania va juca meciul decisiv pentru calificare impotriva Ungariei

"Noi ne-am reinventat si dupa meciul cu Spania, cand toata lumea a dat in fete. Trebuie sa le sustinem in continuare si sa credem ca pot scoate un rezultat pozitiv cu Ungaria si sa le fim alaturi", a incheiat Carmen Amariei.