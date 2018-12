CUM ARATA PICIORUL CRISTINEI NEAGU dupa accidentarea dramatica care i-a incheiat visul de EURO si sezonul cu CSM: FOTO

Accidentata in meciul cu Ungaria, Cristina Neagu va trebui sa se opereze si va sta 6 luni pe bara.

Cristina Neagu a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate ale genunchiului, una dintre cele mai grele accidentari pe care un sportiv le poate avea. Cea mai buna handbalista a lumii va fi nevoita sa se opereze si va sta circa 6 luni pe bara.

Accidentata, Cristina Neagu a ales sa ramana alaturi de colegele ei, ea urmand sa ajunga pe masa de operatie abia dupa EURO. Totusi, ea se afla deja pe mainile doctorilor, care au grija ca accidentarea sa nu se agraveze si mai rau.

Cristina Neagu a postat o imagine cu genunchiul ei, care este infasurat bine. Ea se deplaseaza cu ajutorul carjelor, pe care le va folosi cel putin o luna.

"I will be back!", e mesajul de "Terminator" postat de Cristina in ziua semifinalei de foc dintre Romania si Rusia.