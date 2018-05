CSM, primire la Salonul Prezidential! Mesajul fetelor pentru conducerea clubului: "Avem nevoie de stabilitate ca sa invingem Gyor!"

CSM Bucuresti a revenit in tara cu medalia de bronz la Final Four.

Invinse de Gyor la Budapesta, jucatoarele le dau ca exemplu chiar pe adversare, care au acelasi antrenor de mai bine de 5 ani. Oana Manea spune ca echipa are nevoie de stabilitate pentru a putea concura cu fortele Europei.

Urmeaza o noua schimbare de antrenor pentru CSM in aceasta vara.



"Ma bucur ca am castigat aceasta medalie, cu toate ca atunci cand am plecat spre Budapesta am plecat cu ganduri mai mari. Ne-am dorit foarte mult sa ajungem in finala, dar pun totul pe seama emotiilor... Ne multumeste aceasta medalie, normal. in ultimii trei ani am castigat o data Liga Campionilor si de doua ori am luat medaliile de bronz. A fost o dezamagire mare dupa semifinala cu Gyor de anul asta pentru ca ne doream sa ajungem in finala. Gyor a fost o echipa mai buna din punct de vedere al constructiei, al bazei, al faptului ca de 5-6 ani are acelasi antrenor. Cred ca de asta avem si noi nevoie ca sa avem o echipa cat mai buna. Daca vrei sa ai continuitate trebuie sa ai rabdare, sa construiesti in timp pe aceeasi baza, pe aceeasi structura", a spus Oana Manea pe Aeroportul Henri Coanda.

"Ma gandesc deja la Final4-ul de anul viitor. Trebuie sa ma gandesc pentru ca o sa fim iar alta echipa si trebuie sa vedem cum o construim mai bine. Nu neaparat eu. Cine va fi sau poate vom continua cu antrenorul Per Johansson. E important sa construim si sa ducem anul de la un capat la altul cu aceeasi echipa, cu acelasi antrenor. Aceasta echipa este formata de putin timp, iar in ultimii trei ani am participat mereu la Final4. Asa ca trebuie sa fim mandri pentru ca sunt niste performante destul de mari", a adaugat ea.

In ceea ce priveste criticile primite de ea si colegele sale dupa infrangerea din semifinale cu Gyor, Oana Manea a afirmat ca multi nu inteleg ce inseamna sportul de performanta si sacrificiile pe care le cere acesta. "Am auzit foarte multe critici. in momentele alea eram foarte nervoasa, parca vroiam sa sun, sa scriu cuiva... E normal, sunt oameni care ne critica, dar si oameni care sunt alaturi de noi. Este parerea lor, dar cred ca multi dintre ei nu stiu ce inseamna sportul. Dorinta noastra a fost foarte mare si din cauza ca ne-am dorit prea mult, am vrut sa facem multe si nu ne-a iesit nimic. Dar multi nu stiu ce inseamna sportul, accidentarile, munca si multe alte lucruri care sunt in spate. Acum meritam toate o vacanta, sa ne relaxam si sa ne detasam de tot ce a fost anul asta", a precizat Manea.



Aneta Udristoiu a declarat, luni, la intoarcerea de la turneul Final4 al Ligii Campionilor unde a obtinut locul 3, ca atat a putut formatia sa in momentul de fata.

"Pentru mine a fost primul Final4 si a fost un lucru extraordinar. Ma bucur enorm de mult ca am ajuns aici si ca am luat locul 3. Atat am putut in momentul de fata, iar eu sunt mandra de echipa mea. Bineinteles ca exista o doza de amaraciune, toata lumea isi doreste locul 1, dar trebuie sa luam totul pas cu pas. Vor mai fi ani in care vom ajunge acolo (n.r. - Final4), asa ca e important sa nu ne pierdem increderea", a spus ea.

Aneta Udristoiu nu a dorit sa raspunda celor care au criticat-o dupa infrangerea din semifinalele Final4 cu Gyor. "Exista persoane care ne-au criticat, la fel si persoane care s-au bucurat pentru noi. Asa sunt oamenii, fiecare dintre noi avem pareri diferite", a adaugat Udristoiu.

"Asteptarile noastre erau mai mari, dar au trecut cateva ore de cand s-a incheiat competitia si am reusit sa tragem o concluzie. A fost senzational ca am putut sa ajungem la acest Final4 intre titanii handbalului. Suntem mandre de noi. Normal ca inca suferim pentru ca am fi vrut sa obtinem trofeul din nou. Dar in acelasi timp suntem fericite si mergem mai departe increzatoare", a afirmat handbalista la intoarcerea la Bucuresti.

Iulia Curea le-a transmis fanilor sa le sustina in continuare indiferent de rezultatele obtinute. "Multumim fanilor ca ne apreciaza. Asta ne dorim de la ei, indiferent de ce asteptari au si daca le indeplinim sau nu. Sa ne sustina in continuare si sa fie mandri ca exista aceasta echipa in Romania, ca exista CSM Bucuresti", a adaugat Curea.