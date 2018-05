A castigat finala mica si a anuntat ca ramane la CSM Bucuresti: "Am vrut sa demonstram ca putem fi o echipa!"

CSM Bucuresti a castigat medalia de bronz in Liga Campionilor dupa 31-30 cu Rostov.

Oana Manea a fost una dintr cele mai bune jucatoare ale celor de la CSM Bucuresti in Final Four si a anuntat ca va juca si in sezonul viitor pentru campioana Romaniei.

"O bucurie, am aratat si noi altfel. Am vrut sa demonstram ca putem sa fim o echipa. Am jucat fara presiune, ne-a, dorit sa castigam o medalie. Am jucat una pentru cealalta. A fost o delasare de-a noastra in repriza secunda, dar in momentele grele trebuie sa demonstram ca suntem o echipa.



Avem un public minunat. Ne-au susţinut ca si cum am fi jucat finala mare. De semnat, am mai semnat un an. Singurul lucru pe care il doresc e sa devin mama. Nu stiu ce imi rezerva viitorul" a declarat Oana Manea la Digi Sport.