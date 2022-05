CSM București - Esbjerg, LIVE SCORE de la 17:00 | „Tigroaicele” luptă pentru un loc în Final 4

Gruparea bucureșteană caută să ajungă din nou în Final 4 după o pauză de patru ani, ultima prezență în această fază a turneului având loc în sezonul 2017/18. De cealaltă parte, Esbjerg aspiră să bifeze prima prezență din istorie într-un Final 4, astfel că duelul se anunță a fi unul de-a dreptul intens.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în opt rânduri în competițiile europene, CSM București reușind să se impună în cinci dintre ele, Esbjerg în două, în timp ce unul dintre meciuri s-a încheiat cu o remiză. Cu toate astea, CSM și gruparea daneză s-au întâlnit în acest sezon și în faza grupelor, Esbjerg având o victorie în meciul de pe teren propriu 22-21, în timp ce returul s-a încheiat cu o remiză, 29-29.

Esbjerg a încheiat Grupa A de pe prima poziție, asigurându-și prezența în sferturi, în timp ce CSM București a câștigat la „masă verde” calificarea, după ce meciurile cu TSKA Moscova au fost anulate, din cauza restrițiilor impuse de războiul din Ucraina.

Cristina Neagu, precaută în duelul cu Esbjerg: „E cel mai greu meci! E ușor favorită!”



Cristina Neagu este golgheterul competiției, având 94 de goluri, în timp ce cea mai bună marcatoare a lui Esbjerg este Henny Ella Reistad, cu 77 de goluri. CSM s-a întărit înainte de sferturile de finală cu Eduarda Amorim, jucătoare ce a semnat în iarnă de la Rostov, câștigătoare a trofeului Champions League de cinci ori alături de Gyor.

Căpitanul „tigroaicelor” a prefațat duelul cu gruparea daneză, preferând să rămână precaută în declarații. Cu toate astea, Neagu a dezvăluit că în cazul în care echipa sa ar reuși să câștige marele trofeu, atunci ar plânge de bucurie.

„Este o dublă foarte importantă, care ne-ar permite să ajungem în Final 4 după câțiva ani. Cred că cine va greși mai puțin se va califica. Nu ne gândim că o calificare în Final 4 ne-ar salva sezonul, ne gândim strict la faptul că vrem să mergem acolo, nu am mai ajuns de 3 sezoane și e un obiectiv foarte important pentru clubul nostru.

În liga națională mai sunt patru etape, cred, în continuare lucrurile se joacă, însă o luăm pas cu pas. Eu, sincer, mi-aș dori să fie o calificare fără emoții, însă e clar că în astfel de meciuri e multă presiune. Chiar îmi doresc ca lucrurile să fie de partea noastră de această dată și să ne calificăm. Întâlnim o echipă foarte bună, care cred eu că e ușor favorită în această dublă, însă sper să facem un meci bun.

E cel mai greu meci, dar cred că puteam întâlni adversari și mai buni dacă ne gândim la celelalte echipe. Sunt, într-adevăr, puțin obosită, am făcut ocolul lumii ca să ajungem în Insulele Feroe, a fost o săptămână care m-a afectat destul de mult din punct de vedere fizic. Sunt motivată și cu siguranță voi da tot ce e mai bun în meciul de astăzi.

Aș plânge dacă aș câștiga Liga Campionilor, da, aș fi foarte bucuroasă să mă calific în Final 4, dar plânsul ar veni dacă am câștiga trofeul”, a declarat Cristina Neagu înainte de meci.

Carmen Martin, la ultimul sezon pentru CSM București



Șase ani au trecut de la momentul în care CSM București a câștigat ultima dată trofeul EHF Champions League, în sezonul 2015/16, iar din echipa de atunci a „tigroaicelor” au rămas doar două jucătoare, Carmen Martin, căpitanul naționalei Spaniei de handbal feminin și portarul Jelena Grubisic.

Iberica însă se pregătește să se despartă de gruparea bucureșteană la finalul sezonului, după ce a ajuns la o înțelegere cu IK Savehof, iar dorința ei înainte de „despărțire” este să mai cucerească încă o dată trofeul EHF Champions League alături de CSM.

„Nu mi-ar plăcea nimic altceva decât să îmi închei perioada la CSM cu încă o victoriie mare în EHF Champions League Women. Cu toate astea, nimic nu poate concura cu sezonul în care ne-am făcut debutul și am câștigat titlul. Am fost o forță în Final 4 și nu aveam nimic de pierdut. Am jucat cu inima, am făcut totul pentru a face posibil visul nostru și am șocat pe toată lumea”, a spus Martin pentru EHF.