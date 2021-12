Gata de luptă? Dedu a vorbit despre revenirea Cristinei Neagu la națională

Cristina Neagu (33 de ani) a spus pas Campionatului Mondial din Spania, competiție la care România a încheiat pe locul 13, cu trei victorii și trei eșecuri. Măcinată de accidentări, interul stânga de la CSM București a ales să se retragă temporar din națională, dar a lăsat să se înțeleagă că va reveni, mai ales că-și dorește să mai meargă cu prima reprezentativă la o ediție a Jocurilor Olimpice. România nu a participat la Rio de Janeiro.

Președintele FRH, Alexandru Dedu, a vorbit despre revenirea Cristinei Neagu în selecționata condusă de Adi Vasile.

"Sunt convins că revenirea Cristinei Neagu va aduce un plus. Cristina Neagu aduce un plus oricărei echipe în care joacă. Şi mi-ar plăcea foarte mult ca fetele celelalte să aibă curajul şi tupeul să fie la fel de bune ca ea", a declarat Alexandru Dedu, într-un interviu pentru Agerpres.

La Mondialul din Spania, câștigat de Norvegia după o finală cu Franța, România s-a bazat în pricipal pe postul de inter stânga pe Bianca Bazaliu. Selecționerul Adi Vasile nu s-a putut baza la turneul din decembrie pe Cristina Neagu, Eliza Buceschi (accidentată) și pe Denisa Dedu (însărcinată).

"Eu am declarat deja că în anul acesta nu voi participa la nicio acţiune a echipei naţionale şi că mă voi întoarce la lot în 2022. Cu echipa naţională nu ne jucăm, mergem, nu mergem.

Eu am spus de la început că am nevoie de o pauză din punct de vedere fizic, chiar şi psihic. Aşa că eu cu siguranţă anul acesta nu voi participa la nicio acţiune, mă voi întoarce la anul. Nu, nu din cauza presiunii am decis să iau o pauză.

Eu îmi doresc în continuare să fac performanţă la echipa naţională, doar că am nevoie de o pauză de punct de vedere fizic pentru că m-am operat din nou şi simt că aceasta ca este cea mai bună decizie pentru mine în acest moment", preciza Cristina Neagu, în urmă cu patru luni.

În ediția trecută a Ligii Campionilor. CSM Bucureşti s-a oprit în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la feminin, după 32-27 şi 19-24 cu ŢSKA Moscova.