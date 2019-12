Ce inseamna esecul cu Rusia: 99,99% OUT din lupta pentru semifinale. Cum ne calificam la Jocurile Olimpice

Romania a pierdut primul meci din grupele principale ale Mondialului de handbal feminin din Japonia, scor 27-18, contra Rusiei, iar din acest moment sansele de calificare in semifinale sunt doar virtuale, practic sub 1%.

Concret, dupa ce sistemul turneului final s-a schimbat, doar primele doua echipe din Main Round se califica in penultimul act al competitiei, iar Romania are in acest moment zero puncte, cu doar doua jocuri ramase de disputat, in conditiile in care Rusia, care a castigat toate sase meciurile disputate la acest turneu final, are déjà sase puncte, deci nu mai poate fi ajunsa.

Matematic, Romania poate fi eliminata inca de azi, daca Spania castiga meciul cu Suedia, care se joaca la 13:30, insa chiar si cu o victorie a Suediei, lucrurile stau extrem de complicat.

Tricolorele mai pot face maximum 4 puncte in grupa, in timp ce Spania are deja patru puncte, iar Suedia ar face si ea 4 puncte cu o victorie azi. E aproape imposibil, astfel, ca Romania sa mai viseze la un loc in semifinale, chiar si daca rezultatele ne ajuta, victoriile noastre trebuie sa fie la o diferenta mare, in conditiile in care la un clasament in trei sau patru echipe, esecul cu Spania, 31-16, din prima runda, ar atarna incredibil de mult.

Miza devine, acum, locul 4 in grupa. Romania mai are de jucat marti si miercuri cu Suedia si Japonia, iar doua victorii ar putea conferi sanse nationalei noastre de a termina in primele sapte echipe la acest turneu final.

Un loc sapte care ar garanta un loc in primul turneu pre-olimpic de calificare, din care vor mai face parte Argentina si Senegal, plus o alta echipa din Europa. Din fiecare turneu pre-olimpic, doua echipe merg la Tokyo, astfel ca, in aceste conditii, Romania ar avea sanse mari sa bifeze prezenta la Jocurile Olimpice din 2020.

Romania are sanse mari, oricum, sa intre intr-un turneu pre-olimpic. Trebuie doar ca Rusia sau Olanda sa termine in primele 7, iar Rusia mai are nevoie de un singur punct pentru a merge mai departe in semifinale, caz in care echipa lui Ryde se va califica. Singura problema e ca in acea grupa, Romania va avea alte doua echipe europene de infruntat, misiunea nationalei fiind, astfel, ingreunata.

Pana acum, la Jocurile Olimpice din 2020 s-au calificat Franta (campioana europeana), Coreea de Sud (campioana Asiei), Angola (campioana Africii), Brazilia (campioana Americii de Sud) si Japonia (tara gazda). In plus, campioana mondiala va merge si ea la Tokyo, in timp ce celelalte sase locuri vor fi castigate in urma turneelor pre-olimpice care vor avea loc in perioada 19-22 martie.