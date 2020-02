Capitanul Barcelonei se retrage din handbal din cauza unei boli la inima! Anuntul emotionant facut de jucator

Victor Tomas renunta la viata sportiva.

In varsta de 34 ani, Victor Tomas este unul dintre cei mai apreciati jucatori catalani, el castigand 11 titluri de campion, 3 Ligi ale Campionilor, dar si o medalie de aur la Campionatul Mondial cu echipa nationala a Spaniei.

Extrema stanga a convocat o conferinta de presa in care a anuntat ca e nevoit sa se retraga din handbal din cauza unei afectiuni la inima care i-ar putea pune viata in pericol.

"Motivul pentru care am facut aceasta conferinta de presa este pentru a va comunica o situatie ce a fost confirmata definitiv in urma cu doar cateva luni. Datorita echipei medicale a clubului mi s-a descoperit o boala la inima, care devine din ce in ce mai grava cu timpul. Daca voi continua sa joc la fel cum am facut-o in ultimii 18 ani, va fi cu adevarat o problema pentru sanatatea mea. Imi va fi afectata viata de zi cu zi si asta ma va priva de a face lucruri normale, cum ar fi sa ma joc cu copiii mei sau sa pedalez impreuna cu familia", a spus in lacrimi Victor Tomas.

Capitanul Barcelonei va mai juca pana la finalul sezonului actual, in care spera sa mai obtina un titlu in Liga Campionilor alaturi de colegi, acolo unde catalanii au mari sanse sa mearga direct in sferturile de finala dupa faza grupelor.