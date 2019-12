Au dat lovitura! Doi romani au castigat la pariuri dupa meciul dintre Romania si Ungaria

Doi romani norocosi au profitat de rezultatul Romaniei si au castigat la pariuri.

La pauza disputei din grupa C, Ungaria conducea cu 6 goluri diferenta Romania, moment in care un parior a mizat pe victoria echipei noastre si a primit o cota de 11,75. Potrivit Prosport, pariorul primea banii pariati in cazul unei remize.

Un alt roman a prins cota de 5,80 cand Romania conducea pe tabela cu 4 goluri.

In urma succesului cu Ungaria, 28-27, Romania va juca in grupa principala 2, alaturi de Rusia, Suedia si Japonia.

Primele doua clasate din fiecare grupa se vor califica in semifinalele competitiei din Asia.