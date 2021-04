"Pentru mine, el a fost unicul capitan!". Cine e jucatorul de la Steaua care l-a marcat pe Ilie Dumitrescu 

Ilie Dumitrescu a vorbit despre colegii de la Steaua, in cadrul unui interviu acordat Geaninei Ilies, pentru "Hai sa fim Super!".

Fotbalistul a povestit despre calitatile catorva dintre jucatorii cu care a avut onoarea sa joace la Steaua, marturisind ca el in considera unicul capitan pe Tudorel Stoica, chiar daca a avut onoarea sa evolueze alaturi de nume importante ale fotbalului romanesc.

"Hagi-Lacatus m-au impresionat. Si inteligenta de joc a lui Piturca, cum rar am vazut. Venea foarte bine la primit, era combinativ, avea lucrurile foarte clare. Era un element super puternic in angrenajul echipei. Si Tudorel Stoica. Pentru mine e unicul capitan. Am fost si eu capitan, dar unicul capitan la Steaua a fost Tudorel Stoica.", a marturisit Ilie Dumitrescu.

Toate interviurile cu nume importante din sportul romanesc, destainuiri despre copilaria lor, cum au ajuns campioni, le gasiti aici!

Urmareste mai sus materialul video complet cu povestile de la inceputul carierei spuse de Ilie Dumitrescu!

Citeste si: "Ce sa fac eu la Dinamo?" Ce oficial dinamovist l-a contactat pe Ilie Dumitrescu dupa imprumutul de un an la FC Olt Scornicesti