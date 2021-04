Ilie Dumitrescu, declaratii interesante despre Ianis Hagi: "E un jucator cerebral". Ce parere are despre viitorul sau 

Ilie Dumitrescu a atins mai multe subiecte in cadrul interviului acordat Geaninei Ilies pentru show-ul "Hai sa fim Super!".

Acesta a vorbit despre actuala generatie de jucatori de la echipa nationala si despre sansele acestora de a obtine performante remarcabile, evidentiind pe cativa dintre ei.

In plus, Ilie Dumitrescu a discutat si despre calitatile lui Ianis Hagi si mostenirea pe care acesta o are de la celebrul sau tata.

"Ianis Hagi, Mihaila, Man care sunt deja la un nivel foarte bun. Il avem pe Stanciu, avem jucatori foarte bun, cu mare potential. Ianis are maturitate in joc, este un jucator cerebral, cu o inteligenta de joc extraordinara. Plus ca nu stii care e piciorul lui de baza, e un jucator complet, are personalitatea lui Gica Hagi, e nativa.", a declarat Dumitrescu.

