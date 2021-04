"Mi-a luat 30 de ani sa ma obisnuiesc cu asta". Ana Maria Branza, marturisiri senzationale despre clipele in care a trecut prin bullying

Ana Maria Branza este una dintre cele mai de succes sportive din Romania din ultimii 20 de ani.

Sportiva nascuta si crescuta in Bucuresti s-a nascut intr-o familie de sportivi, iar pana a ajuns la scrima a trecut prin mai multe incercari de activitati sportive, printre care si tenisul, asa cum a dezvaluit in interviul acordat pentru show-ul "Hai sa fim super!".

Una dintre marturisirile sincere pe care le-a facut are legatura cu numele sau de familie si cu maniera in care a marcat-o aceasta de-a lungul timpului, dar mai ales in copilarie.

Spadasina a povestit ca i-a fost greu sa accepte rautatile celor din jur, iar de multe ori ajungea acasa plangand si cerandu-le parintilor sa nu o mai cheme asa.

”Eu am fost foarte mult timp frustrata de toate glumele care se faceau pe seama numelui meu de familie. Tot timpul mergeam la mama si ii spuneam ca nu vreau sa ma mai cheme Branza, toti copiii rad de mine, fiecare are cate o gluma. Tot un fel de bullying era. Mi-a luat 30 de ani sa ma obisnuiesc cu numele de Branza, ca apoi sa apara in viata mea domnul Popescu.”, a marturisit Ana Maria Branza (Popescu).

Urmareste mai sus materialul video complet cu povestile din copilarie spune de Ana Maria Branza (Popescu)!