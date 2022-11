Fanii lui Marseille, 'vinovați' de eliminarea din cupele europene?! Gestul disperat al antrenorului înainte de golul care a adus dezastrul 

Echipele din Grupa D aveau fiecare șanse înainte de ultima rundă a grupelor, însă totul s-a terminat ca un coșmar pentru Olympique Marseille. Francezii au deschis scorul prin Mbemba, în minutul al doilea de prelungiri ale primei reprize, iar Marseille era calificată în optimi la acest scor.

Clement Lenglet a restabilit egalitatea pentru englezi, însă entuziasmul francezilor a rămas același, în contextul în care echipa avea asigurat un loc în cupele europene și cu o remiză. Cu toate astea, Tottenham a dat lovitura în al cincilea minut de prelungiri, prin Hojbjerg, care a înscris golul victoriei, care o trimitea pe Marseille pe ultimul loc în clasament și în afara cupelor europene.

În faza premergătoare golului marcat de Tottenham, Igor Tudor, antrenorul lui Olympique Marseille a fost surprins gesticulând agresiv spre jucătorii săi, intrând chiar și în teren pentru a-i atenționa să se apere. Cu toate astea, zgomotul infernal de pe Stade Velodrome i-a împiedicat pe fotbaliști din a auzi indicațiile tehnicianului, după cum a recunoscut chiar el.

