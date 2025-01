Simone Biles, cea mai titrată gimnastă din istoria Statelor Unite, a fost desemnată, joi, sportiva anului 2024 în ancheta realizată de revista Sports Illustrated după rezultatele obţinute la Jocurile Olimpice de la Paris din vara trecută, informează EFE.

Biles, în vârstă de 27 de ani, a cucerit patru medalii olimpice la Paris (trei de aur şi una de argint), care se adaugă celorlalte şapte medalii olimpice din palmaresul său.

Simone Biles a fost liderul Statelor Unite în concursul pe echipe, cucerind aurul şi la individual compus şi la sărituri, precum şi argintul la sol.

”Văd, aud de la oamenii din jur, dar încă nu realizez amploarea reală a ceea ce am făcut”



Nicio altă gimnastă nu are atât de multe medalii mondiale şi olimpice ca Simone Biles, 11 medalii olimpice (7 de aur) şi 30 mondiale (23 de aur).

"Nu cred că am realizat cu exactitate ce am făcut în acest sport. Văd, aud de la oamenii din jur, dar încă nu realizez amploarea reală a ceea ce am făcut", a afirmat Biles pentru revista Sports Illustrated, citată de Agerpres.