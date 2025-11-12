FOTO ȘI VIDEO Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!

Nadia a dansat pe o celebră melodie rom&acirc;nească la 64 de ani: imaginile, virale &icirc;n lume! Gimnastica
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

„Zeița de la Montreal“, o figură emblematică a sportului mondial, continuă să promoveze România, la nivel internațional.

TAGS:
Nadia Comaneci

Nadia Comăneci a împlinit, astăzi, 64 de ani, dar în cazul ei se poate spune, cu tărie, că savurează viața ca la 20 de ani! Mai ales că fosta campioană olimpică e într-o formă fizică de invidiat, iar starea ei de spirit reflectă acest lucru.

De ziua ei, Nadia a fost felicitată, în primul rând, de clubul Dinamo, după cum Sport.ro a arătat aici. Dar cea mai spectaculoasă urare și-a făcut-o singură! Pentru că a postat un clip superb, în care dansează pe melodia ei preferată, „Trandafir de la Moldova“. 

Faptul că Nadia a ales această melodie are și o explicație simplă. Fosta mare gimnastă s-a născut, la Onești, în Moldova, așa că titlul piesei pe care a ales-o vorbește de la sine.

Nadia Comăneci, tinerețe fără bătrânețe

  • Nadia imago1059506611
×
Nadia Comăneci / Sursă: Getty Images
Tiriacopen 150924 Nadiacomaneci
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au &icirc;nt&acirc;lnit cu premierul Ilie Bolojan. Ce au discutat
Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan. Ce au discutat
49 de ani de c&acirc;nd Nadia Comăneci scria istorie la Montreal. La 18 iulie 1976, primul 10 perfect din gimnastică
49 de ani de când Nadia Comăneci scria istorie la Montreal. La 18 iulie 1976, primul 10 perfect din gimnastică
2026 va fi Anul Nadia Comăneci ! Nicușor Dan a semnat joi legea
2026 va fi "Anul Nadia Comăneci"! Nicușor Dan a semnat joi legea
ULTIMELE STIRI
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul &icirc;nfocat al unei echipe din Superligă: &bdquo;Una e iubirea, alta e rivalitatea!&rdquo;
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul înfocat al unei echipe din Superligă: „Una e iubirea, alta e rivalitatea!”
Victorie la limită, cu gol &icirc;n ultimul minut, pentru liderul-surpriză din Liga Zimbrilor!
Victorie la limită, cu gol în ultimul minut, pentru liderul-surpriză din Liga Zimbrilor!
Seară groaznică &icirc;n handbalul rom&acirc;nesc! Echipele din Liga Zimbrilor au pierdut la scor &icirc;n European League
Seară groaznică în handbalul românesc! Echipele din Liga Zimbrilor au pierdut la scor în European League
Cum arată Viorel Păunescu, &bdquo;trădătorul&ldquo; Stelei, omul care a făcut pact cu &bdquo;diavolul&ldquo; Gigi Becali, la 90 de ani
Cum arată Viorel Păunescu, „trădătorul“ Stelei, omul care a făcut pact cu „diavolul“ Gigi Becali, la 90 de ani
Rom&acirc;nia - Andorra, cu Alexandru Stoian și Mihai Toma de la FCSB, debutul tricolorilor &icirc;n preliminariile EURO U-19!
România - Andorra, cu Alexandru Stoian și Mihai Toma de la FCSB, debutul tricolorilor în preliminariile EURO U-19!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Scandal monstru &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia! S-a cerut demisia președintelui Federației: &rdquo;Nu e treaba ta să numeri!&rdquo;

Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000&euro;

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€

Nici Gigi Becali nu &icirc;l mai poate &icirc;ntoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Nici Gigi Becali nu îl mai poate întoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Dinamo vrea să-i fure jucătorul FCSB-ului. Oferă p&acirc;nă la 1 milion de euro + procente

Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente



Recomandarile redactiei
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul &icirc;nfocat al unei echipe din Superligă: &bdquo;Una e iubirea, alta e rivalitatea!&rdquo;
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul înfocat al unei echipe din Superligă: „Una e iubirea, alta e rivalitatea!”
Cum arată Viorel Păunescu, &bdquo;trădătorul&ldquo; Stelei, omul care a făcut pact cu &bdquo;diavolul&ldquo; Gigi Becali, la 90 de ani
Cum arată Viorel Păunescu, „trădătorul“ Stelei, omul care a făcut pact cu „diavolul“ Gigi Becali, la 90 de ani
Dinamo vrea să-i fure jucătorul FCSB-ului. Oferă p&acirc;nă la 1 milion de euro + procente
Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”
Răzvan Farmache: &bdquo;Era iarba c&acirc;t mine!&rdquo;. Stadionul Unirii Urziceni + cine duce mai departe amintirea fostei campioane
Răzvan Farmache: „Era iarba cât mine!”. Stadionul Unirii Urziceni + cine duce mai departe amintirea fostei campioane
Alte subiecte de interes
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților rom&acirc;ni de la Paris 2024
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților români de la Paris 2024
Jurnalista Christine Brennan a comentat dur decizia TAS, iar Nadia Comăneci i-a răspuns. Cum a reacționat americanca
Jurnalista Christine Brennan a comentat dur decizia TAS, iar Nadia Comăneci i-a răspuns. Cum a reacționat americanca
CITESTE SI
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis &icirc;n negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

stirileprotv Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

stirileprotv Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;

stirileprotv Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!