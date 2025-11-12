Nadia Comăneci a împlinit, astăzi, 64 de ani, dar în cazul ei se poate spune, cu tărie, că savurează viața ca la 20 de ani! Mai ales că fosta campioană olimpică e într-o formă fizică de invidiat, iar starea ei de spirit reflectă acest lucru.

De ziua ei, Nadia a fost felicitată, în primul rând, de clubul Dinamo, după cum Sport.ro a arătat aici. Dar cea mai spectaculoasă urare și-a făcut-o singură! Pentru că a postat un clip superb, în care dansează pe melodia ei preferată, „Trandafir de la Moldova“.

