Articol scris de Andreea Călinescu

Cătălina Ponor, una dintre cele mai importante sportive ale României, a demonstrat că prin pasiunea pentru gimnastică poate depăși obstacole și îndoielile celor din jur.

Povestea Cătălinei a început la doar patru ani, când a intrat pentru prima dată într-o sală de gimnastică, ținută de mână de bunica sa. Fascinată de acest sport încă de la prima întâlnire, ea și-a descoperit rapid pasiunea care avea să-i definească întreaga carieră.

Cătălina Ponor, momentul revenirii

După retragerea din 2007, gimnasta a decis să se întoarcă în sala de antrenament în 2011, în ciuda dificultăților fizice și a îndoielilor legate de capacitatea sa de a reveni la nivelul anterior. Antrenorul Octavian Bellu i-a spus că nu crede că va reuși, însă această provocare a devenit o sursă suplimentară de motivație pentru sportivă.

„Când am revenit, m-am simțit străină, căci nu era echipa mea, nu era sala pe care eu o știam, atmosfera... Antrenorii erau aceiași, dar era ceva nou totuși”, a declarat Cătălina Ponor pentru Locker Room.

Deși se întorsese într-un loc pe care îl cunoștea bine, lucrurile nu mai erau la fel. Echipa și atmosfera se schimbaseră, iar prezența acelorași antrenori nu a fost suficientă pentru ca totul să se simtă ca înainte. Gimnasta a vorbit deschis pentru sursa mai sus menționată despre această experiență, care arată și o altă latură a revenirii sale, dincolo de antrenamente și competiții.

"Corpul nu îți mai este la fel! Te-ai maturizat. Cu siguranță greutatea nu mai e aceeași", îi transmitea legendarul antrenor Octavian Bellu. Dar Cătă n-a stat în cumpănă! A crezut în visul ei și, până la urmă, lucrurile s-au brodat așa cum și-a propus.

Cătălina Ponor, eforturi răsplătite la Jocurile Olimpice de la Londra 2012

Revenirea a presupus antrenamente intense, disciplină și renunțarea la o parte din timpul personal. Ponor a povestit că a muncit inclusiv duminica, în timp ce colegele sale aveau timp liber, pentru a recupera perioada în care nu mai practicase gimnastica. Eforturile sale au fost răsplătite la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, unde a câștigat medalia de argint la sol și medalia de bronz alături de echipa României.

Un alt aspect important al mărturisirilor Cătălinei îl reprezintă relația sa cu gimnastica începută din copilărie. Deși recunoaște că a făcut sacrificii și că nu a avut parte de o copilărie și de o adolescență obișnuite, sportiva consideră că acestea au făcut parte din alegerea de a-și urma visul.

“Uitati-vă la mine în ochi și vă spun sincer: nu doar ca voi participa la Jocurile Olimpice, dar voi aduce si medalie”, a rememorat Cătălina discuția cu Octavian Bellu.

Un alt obstacol cu care s-a confruntat Cătălina Ponor în procesul de readaptare a fost legat de greutatea corporală si de presiunea fizică la care se expunea. Într-un sport în care fiecare detaliu contează, revenirea după patru ani de pauză a venit si cu provocarea de a-și recapăta forma fizică și nivelul de pregatire.

Cătălina Ponor, două medlii la Londra 2012

Gimnasta a îmbrățișat ideea de “critică" cu entuziasm, privind-o ca pe o provocare stimulatoare. Astfel, antrenorul ei a aplicat o strategie bazată pe psihologie inversă. Îi cunoștea perfect mecanismele și știa că, dacă îi spune că nu poate, o va ambiționa să demonstreze exact contrariul.

Iar 'tehnica' aplicată a dat roade. Ponor s-a antrenat exemplar pentru Londra 2012, iar medaliile aveau să vină din nou pentru constănțeancă după episodul Atena. La Londra, în luptă cu marile gimnaste ale lumii, Cătălina a cucerit încă două medalii olimpice: argint la sol și bronz cu România în proba pe echipe.

Povestea Cătălinei Ponor evidențiază ambiția, disciplina și perseverența în sportul de performanță. Mai ales într-o disciplină unde ai nevoie de mii de repetări, disciplină, ambiție și muncă.