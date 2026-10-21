Mihai Stoica, nemilos cu rivala din Superliga: „E o dezamăgire mare!”

Mihai Stoica, nemilos cu rivala din Superliga: „E o dezamăgire mare!” Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a analizat parcursul european al Universității Craiova și a taxat rezultatele înregistrate de formația din Bănie.

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Din articol

Oficialul FCSB consideră că gruparea roș-albastră este singura din România care a obținut rezultate notabile în ultima perioadă pe plan continental, potrivit Fanatik, taxându-i pe olteni pentru parcursul european.

„Valoarea unei echipe este reprezentată de rezultatele pe care le face în cupele europene, iar aici, din nefericire, fotbalul românesc are de suferit. Ultimele rezultate cu adevărat importante au fost făcute de noi. Craiova a fost scoasă de Ararat-Armenia, e o dezamăgire mare pentru ei. Noi, în play-off-ul de Europa League, am scos LASK Linz, echipă de Liga Campionilor, și Aberdeen, spulberându-i, jucând în 10 oameni. Eu spun că fotbalul românesc, la ora asta, e dator în cupele europene”, a spus Mihai Stoica.

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Ironii la adresa adversarei din Conference League

MM a glumit pe seama viitoare adversare a Universității Craiova din grupa de Conference League, amintind totodată de înfrângerea suferită de FCSB în fața formației din Andorra.

„Nu mai știu nimic de adversara lor, de Inter d’Escaldes sau Inter Descălțades. Pe noi ne-au bătut, am suferit acolo, dar era perioada grea pentru noi. Atunci măcar aveam scuze că se accidentaseră atacanții. Scuzele nu țin, totuși, loc de nimic”, a mai spus oficialul FCSB.

Mihai Stoica recunoaște că nivelul primei competiții intercluburi din Europa, Liga Campionilor, este prea ridicat pentru fotbalul intern, însă este de părere că prezența în a doua urnă valorică, Europa League, ar trebui să fie obligatorie pentru deținătoarea titlului din Superliga.

„În mod normal, campioana României trebuia să joace în Europa League. Eu zic că Champions League este un pic cam mult. Când ai în play-off un Aberdeen sau Ararat-Armenia, trebuie să mergi în Europa League”, a mai zis Mihai Stoica.

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