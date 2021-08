VIDEO Candidează pentru golul sezonului! Și-a lăsat în urmă adversarii după o cursă spectaculoasă de la jumătatea terenului

Gerrit Holtmann a marcat unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale sezonului din Bundesliga, deși se joacă de-abia meciurile din cea de-a doua etapă.

Jucătorul de 26 de ani al celor de la Vfl Bochum a marcat primul gol al partidei în minutul 21, după o cursă spectaculoasă în care și-a lăsat în urmă toți adversarii după niște depășiri extraordinare.

Holtmann a primit mingea la mijlocul terenului, iar de acolo a pornit într-o cursă impresionantă, în care i-a fentat fără drept de apel pe jucătorii de la Mainz.

Înainte de a ajunge la Bochum, în 2020, Gerrit Holtman a evoluat timp de patru sezoane chiar pentru echipa împotriva căreia a marcat, Mainz.

Gerrit Holtmann with an incredible solo goal for VfL Bochum ???? pic.twitter.com/DgCeN4NHNF