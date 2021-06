Pleaca sau nu Ramos? Fundasul s-a razgandit si ar putea ramane la Real! Cine are decizia finala

Sergio Ramos isi va incheia contractul cu Real Madrid in aceasta vara.

Fundasul de legenda al lui Real Madrid isi dorea sa plece, insa presa din Spania anunta ca s-a razgandit. Ramos ar fi dispus sa ramana la Real, insa decizia nu este in mainile lui.

Ajuns la 35 de ani, Ramos asteapta telefonul lui Florentino Perez, fiind dispus sa accepte un nou contract, conform jurnalistilor de la AS.

Ramos a refuzat, pana acum, prelungirea contractului, nefiind nemultumit de reducerea de salariu de 10%, propusa de Perez. Ultima discutie a avut loc in martie, iar, dupa refuzul lui Ramos, Perez a decis sa caute alte variante pentru defensiva si l-a adus pe Alaba.

Ramos a evoluat in 671 de meciuri pentru Real, marcand 101 goluri. Are in palmares 4 trofee Champions League, toate cu Real, club la care evolueaza din 2005, cand a fost adus de la Sevilla.

