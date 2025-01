Un prieten inginer de poduri și Sacchi: "L-am întâlnit când aveam 23 de ani"

"Pot spune că sunt trei persoane de la care m-am inspirat", povestea Rangnick pentru site-ul celor de la Manchester United. “Primul a fost un prieten numit Helmut Gross. Era un antrenor amator, în viața de zi cu zi era inginer, construia poduri. Dar el cred că a fost primul antrenor din Germania care juca pe linia de apărare cu patru fundași care făceau marcaj în zonă".

Rangnick a continuat pentru sursa mai sus citată.

“L-am întâlnit când aveam 23 de ani și a avut o mare influență asupra dezvoltării mele ca antrenor, apoi am lucrat împreună la Red Bull și la Hoffenheim.

În timpul carierei am fost de asemenea inspirat Arrigo Sacchi, când era antrenor la AC Milan în anii 80. Nu doar că dominau fotbalul european, dar au creat un stil de fotbal unic, special", a mai istorisit actualul selecționer al Austriei.



Ralf Rangnick: "Când am jucat contra lui Lobanovski, după 10 minute am început să-mi număr jucătorii de pe teren"



Sursă de inspirație pentru german a fost și marele Lobanovski. Povestea e nemaipomenită!



"La prima mea experiență de antrenor am jucat împotriva lui Valeri Lobanovski, marele tehnician care o conducea pe Dinamo Kiev. După 10 minute, am început să-mi număr jucătorii din echipa mea, pe cei care erau pe teren. Simțeam că ei au un jucător sau doi în plus. La finalul meciului, am rugat translatorul să vorbesc cu el. Secretul era următorul: mi-au zis că așa se antrenează în fiecare zi, cu presing generat de toată echipa".