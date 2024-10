Gazdele au condus cu 2-0, dar Kiel a revenit spectaculos și a scos un punct nesperat de pe terenul campioanei. La finalul partidei, antrenorul Xabi Alonso (42 de ani) a avut un discurs dur.



Xabi Alonso, nervos după Bayer Leverkusen - Kiel 2-2



Antrenorul spaniol Xabi Alonso spune că jucătorii lui ar fi trebuit să gestioneze mult mai bine partida cu nou-promovata Holstein Kiel. Chiar dacă programul lui Bayer este foarte aglomerat din cauza meciurilor din Champions League, Alonso nu a căutat scuze pentru acest rezultat neașteptat.



"Nu sunt mulțumit cu această prestație a echipei. E vina noastră pentru ce s-a întâmpat astăzi. Nu am fost deloc inteligenți, am crezut că meciul s-a terminat la 2-0. În fotbal trebuie să joci la același nivel, indiferent de scor. Nu trebuie să reduci intensitatea.



Am devenit foarte pasivi pe parcurs. Am venit după o prestație bună în Champions League, iar în acest meci nu am intrat cu mentalitatea corectă. Am controlat meciul, dar nu am fost deloc agresivi. Nu am căutat al treilea gol.



Primul gol înscris de Kiel ar fi trebuit să ne pună în gardă, să ne spună că urmează ceva periculos. Nu am știut să gestionăm meciul la 2-0. Pur și simplu nu am fost destul de inteligenți în acest meci. Avem multe de învățat din acest meci, trebuie să fim mai concentrați", a declarat Xabi Alonso, citat de ESPN.



Surpriză pe BayArena



Bayer Leverkusen a început perfect meciul cu Holstein Kiel. Gazdele au înscris de două ori în primele opt minute. Victor Boniface a deschis scorul, iar Jonas Hofmann a majorat avantajul lui Bayer.



Oaspeții au revenit în joc după reușita lui Max Geschwill din minutul 45+2. Kiel a dat lovitura în minutul 69, când Jann Fiete Arp a restabilit egalitatea.



Pentru Holstein Kiel este doar al doilea punct obținut în actuala stagiune. Nou-promovata se află pe penultimul loc în Bundesliga. Doar Bochum stă mai prost, cu un singur punct. Bayer Leverkusen ocupă locul 5, cu 11 puncte obținute până acum.



Bayern Munchen este lider în prima ligă din Germania, cu 13 puncte obținute în primele cinci meciuri. În această rundă, bavarezii vor da piept cu ocupanta locului secund, Eintracht Frankfurt.