„Este înspăimântător să vezi că, pentru a doua oară în ultimele zile, insulte rasiste au fost folosite la meciuri de fotbal”, a condamnat ferm Gianni Infantino, potrivit unui e-mail al FIFA către presa germană.

Meciurile din 32-imileCupei Germaniei dintre Lokomotive Leipzig (D4) şi Schalke 04 (D2) şi dintre Stahnsdorf (D5) şi Kaiserslautern (D2) au fost marcate de „incidente inacceptabile”, potrivit şefului Federaţiei Internaţionale.

Primul meci a fost întrerupt „după ce atacantul lui Schalke, Christopher Antwi-Adjei, a fost victima unor insulte rasiste”. Internaţionalul ghanez a raportat incidentul la arbitrul de linie, iar meciul a fost reluat abia după o întrerupere de cinci minute.

Al doilea meci, disputat pe Karl-Liebknecht-Stadion din Potsdam, „a fost, de asemenea, marcat de o insultă rasistă la adresa unui jucător al echipei adverse”, a declarat Infantino.

Vineri, în timpul meciului din Premier League Liverpool-Bournemouth, un fan a adresat insulte rasiste jucătorului ghanez al echipei Bournemouth, Antoine Semenyo. Meciul a fost, de asemenea, întrerupt, iar fanul a fost expulzat de pe stadion şi arestat sâmbătă. Acestuia i s-a interzis accesul pe stadioanele din Marea Britanie în aşteptarea rezultatului anchetei, a anunţat luni poliţia.



„Mă repet şi voi continua să o fac: nu există loc pentru rasism sau orice altă formă de discriminare în fotbal”, a adăugat Infantino. „Suntem hotărâţi să ne asigurăm că jucătorii sunt respectaţi şi protejaţi şi că organizatorii de competiţii şi autorităţile judiciare iau măsurile corespunzătoare”, a conchis preşedintele FIFA.



Federaţia germană de fotbal (DFB), care organizează Cupa, a precizat că „o comisie de control examinează incidentele şi iniţiază anchete împotriva cluburilor respective”.

news.ro

