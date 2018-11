Vor sa-l dea AFARA cu orice pret! Un gigant al Europei e gata sa-si schimbe antrenorul dupa Real! Anuntul momentului

Niko Kovac are zilele numarate la Bayern! 4 dintre jucatorii de baza ai echipei conduc opozitia impotriva lui Kovac, pe care-l considera insuficient de bine pregatit pentru o conduce o echipa de dimensiunea lui Bayern.

Anuntul e facut chiar de Kicker, care scrie ca Thomas Muller, Ribery, Robben si Hummels le-au transmis clar atat lui Kovacs, cat si sefilor ca vor o schimbare urgenta pe banca.

Dupa 10 etape, Bayern e abia pe 3 in Bundesliga, cu 20 de puncte, 4 sub liderul Dortmund.



According to Kicker, Thomas Müller, Franck Ribéry, Arjen Robben and Mats Hummels have formed a 'veritable opposition' to Niko Kovac and are pushing for the coach to be dismissed. pic.twitter.com/3DBkmEqmh6