Nemtii au luat-o razna! Singura echipa din Germania de Est care a castigat un trofeu european a obtinut promovarea: 11 fani au fost arestati | VIDEO

Fanii germani ai lui Magdeburg au luat-o razna dupa ce echipa lor a obtinut promovarea in liga secunda.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Magdeburg, singura echipa din Germania de Est care a castigat un trofeu european (Cupa Cupelor in 1974), a obtinut calificarea in liga secunda germana dupa o victorie cu 2-0 pe teren propriu in fata celor de la Fortuna Koln.

Suporterii prezenti pe stadion au sarbatorit victoria si promovarea fara incidente, insa cei aflati pe strazi s-au ciocnit cu fortele de ordine. Politia germana, care a fost nevoita sa foloseasca gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a potoli spiritele, au retinut initial 38 de fani. Ulterior 11 dintre acestia au fost pusi sub acuzare.

CLICK AICI PENTRU VIDEO