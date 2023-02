Manuel Neuer contestă ultima decizie a lui Bayern Munchen: „Am simțit că mi s-a smuls inima!”

Manuel Neur (37 ani) nu traversează cea mai bună perioadă. Pe finalul lui 2022, pe când era la schi, fotbalistul lui Bayern Munchen a suferit o accidentare gravă. Verictul a fost dur: fractură la picior și indisponibilitate până în vara lui 2023.

Manuel Neur contestă ultima decizie a lui Bayern Munchen

Pe lângă problemele medicale, Manuel Neur a mai primit o lovitură dură. Bayern Munchen l-a concediat pe Toni Tapalovic (42 ani), antrenorul cu portarii al bavarezilor și cel mai apropiat om din anturajul campionului mondial din 2014. La auzul acestei vești, goalkeeperul a mărturisit că a fost devastat, pentru că Toni Tapalovic nu era un simplu membru din staff-ul tehnic, ci un factor esențial care a contribuit la omogenitatea grupului.

„Acea lovitură m-a afectat foarte mult. Mi-au spus responsabilii clubului. A apărut de nicăieri și pentru Toni. Nu am înțeles deloc. Chiar m-a deranjat. Toni a fost mereu un jucător de echipă cu noi, toată lumea l-a văzut așa. Timp de unsprezece ani și jumătate nu a lucrat pentru mine, ci pentru întreg grupul de portari, pentru colectivul de antrenori și pentru club. Am fost întotdeauna capabili să separăm munca de viața privată.

Pentru mine a fost o lovitură când eram deja la pământ. Am simțit că mi s-a smuls inima. A fost cel mai brutal lucru pe care l-am experimentat în cariera mea. Și am experimentat multe lucruri, dar ceea ce s-a întâmplat acum este la un alt nivel. Oamenii au început să plângă. Cred că asta spune totul. Portarii sunt o echipă în cadrul echipei, dar Toni a fost popular în întreaga echipă”, a declarat Manuel Neuer pentru The Athletic.