Lewan... cine? Harry Kane a stabilit un record de nedoborât în Bundesliga

Atacantul englez în vârstă de 32 de ani a scris istorie în Bundesliga. Harry Kane a devenit primul jucător care marchează 11 goluri în primele 6 etape ale campionatului german.
Harry Kane a stabilit un record de nedoborât în Bundesliga
În partida cu Eintracht Frankfurt, Kane a înscris în minutul 27 golul care a dus scorul la 2-0 pentru Bayern și, totodată, i-a adus un record impresionant. Nici măcar Robert Lewandowski, fostul ”tun” al bavarezilor, nu reușise o asemenea performanță în perioada petrecută pe Allianz Arena.