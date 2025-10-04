Lewan... cine? Harry Kane a stabilit un record de nedoborât în Bundesliga

Lewan... cine? Harry Kane a stabilit un record de nedobor&acirc;t &icirc;n Bundesliga Bundesliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Harry Kane trăiește un început de sezon fantastic în tricoul lui Bayern Munchen. 

TAGS:
Harry KaneBundesligaBayern MunchenRobert Lewandowski
Din articol

Atacantul englez în vârstă de 32 de ani a scris istorie în Bundesliga. Harry Kane a devenit primul jucător care marchează 11 goluri în primele 6 etape ale campionatului german.

Harry Kane a stabilit un record de nedoborât în Bundesliga

În partida cu Eintracht Frankfurt, Kane a înscris în minutul 27 golul care a dus scorul la 2-0 pentru Bayern și, totodată, i-a adus un record impresionant. Nici măcar Robert Lewandowski, fostul ”tun” al bavarezilor, nu reușise o asemenea performanță în perioada petrecută pe Allianz Arena.

Englezul continuă astfel forma incredibilă începută încă din primele meciuri ale stagiunii. Înainte de duelul cu Frankfurt, Kane reușise o dublă în victoria cu 6-4 contra Borussiei Mönchengladbach, iar în total a participat direct la 15 goluri ale bavarezilor în acest sezon (11 reușite și 4 pase decisive).

Bayern s-a impus clar și la Frankfurt, iar dacă echipa lui Vincent Kompany va continua în același ritm, englezul ar putea amenința chiar și recordul de 41 de goluri într-un sezon, stabilit de Lewandowski în 2021.

