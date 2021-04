Jucatorii lui Schalke, bombardati cu oua de catre fani dupa ce au retrogradat in Liga 2! A fost nevoie de interventia politiei  

Schalke 04 a reusit sa retrogradeze dupa 3 decenii petrecute in prima liga germana.

Infrangerea cu Bielefeld (0-1), a insemnat pentru Schalke confirmarea oficiala ca din sezonul urmator vor evolua in liga secunda din Germania. Ultima in clasament, cu doar 13 puncte dupa 30 de etape, Schalke nu a reusit decat doua victorii in acest sezon de Bundesliga, cu Hoffenhaim (4-0) si Augsburg (1-0), avand un golaveraj de -58.

Ultimul trofeu pe care echipa germana l-a castigat a fost in 2011, cand a reusit sa cucereasca Supercupa Germaniei in fata Borussiei Dortmund, la loviturile de departajare. In acel sezon Schalke a ajuns pana in semifinalele Champions League, drumul sau fiind oprit de Manchester United.

Fanii bavarezilor nu au primit bine vestea retrogadarii. Dupa infrangerea cu Bielefeld, i-au asteptat pe jucatori la autocar, le-au adresat injurii si au aruncat cu oua spre ei. Fapt confirmat si de Politia din Gelsenkirchen: "S-a aruncat oua asupra fotbalistilor si au fost molestati verbal".

Schalke fans waited for the team bus to arrive back at the stadium last night and then started to attack the players, chasing them down the street. Wow. ????pic.twitter.com/h3HwysQUkH — MansionBet (@MansionBet) April 21, 2021



Dupa aceste intamplari, Schalke 04 a emis un comunicat oficial: "In ciuda frustrarii si supararii ca am retrogradat in Bundesliga 2, clubul nu va accepta niciodata injuriile si agresarile fizice asupra staff-ului si jucatorilor".



Schalke a retrogradat de 3 ori in istoria clubului, in 1981, 1983, 1988 si 1991.