"Greu de crezut că are doar 19 ani". Golul spectaculos pentru care Musiala a fost comparat cu Messi

Bayern Munchen a condus cu 3-0 în minutul 19, cu o dublă a lui Kingsley Coman (minutele 9 şi 14) şi un gol al lui Thomas Muller (minutul 19). Gazdele au reuşit golul de onoare în minutul 44, când a înscris Jakub Kaminski.

Bavarezii au rămas în zece din minutul 54, atunci când Joshua Kimmich a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat, dar tot ei au marcat în minutul 73, pentru 4-1, prin Jamal Musiala. Gazdele, aflate la al treilea insucces consecutiv, au marcat şi ele un gol, prin Mattias Svanberg, iar scorul final a fost 4-2 pentru Bayern Munchen.

Este prima victorie din acest an pentru Bayern Munchen, care are 40 de puncte şi rămâne lider în Bundesliga, la un singur punct de ocupanta locului secund.

Fotbalistul de 19 ani a marcat un gol superb, după ce a preluat mingea în margine și a depășit mai mulți adversari, oprindu-se doar atunci după ce a marcat.

"Greu de crezut că Musiala are doar 19 ani", "Este o nebunie", "Ar putea fi cel mai talentat tânăr jucător al momentului" sunt doar câteva dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare.

