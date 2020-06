Fotbalistul-minune din Germania are o singura SLABICIUNE! Iubita "noului Ballack" e BESTIALA, dar se ascunde de lume

La numai 20 de ani, Kai Havertz e mijlocasul care face furori in Bundesliga in tricoul lui Bayer Leverkusen si care e pe agenda marilor cluburi din Europa pentru un transfer inca din aceasta vara.

Evaluat la peste 80 de milioane de euro de site-ul transfermarkt.de, neamtul are o tehnica desavarsita, completata cu un simt al golului care i-a facut pe jurnalistii din Germania sa-l compare cu Michael Ballack, celebrul fotbalist care a evoluat si el mult timp la gruparea "farmacistilor" din Leverkusen.

Si, ca de obicei in cazul fotbalistilor de top, multa lume se intreaba cine e femeia care sta in spatele ascensiunii lui Kai Havertz. Doar ca, in acest caz, internationalul german a lansat pe piata o adevarata enigma. Asta pentru ca iubita sa, Sophia Weber, e o tanara care vrea sa stea departe de ochii lumii, inclusiv pe retelele de socializare, acolo unde e ca si inexistenta.

Fotografiile cu cei doi indragostiti sunt extrem de rare si au fost facute doar cu ocazii speciale, gen zile de nastere, cateva dintre ele fiind "scapate" de Havertz pe pagina sa de Instagram. Astfel, daca tanara din Koln a reusit sa-si mentina pana acum anonimatul, un eventual transfer al lui Kai la Manchester United (asa cum se zvoneste) o va pune cu siguranta in atentia presei tabloide din Regat, recunoscuta pentru incisivitatea sa.