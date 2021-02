FOC! Trage HAALAND! Pustiul asta e EXTRATERESTRU: a dat doua goluri cu Sevilla si are cifre MONSTRUOASE in doar un an si jumatate de Champions League

Erling Haaland a ajuns la 18 goluri in Champions League in doar un sezon si jumatate din cea mai importanta competitie a cluburilor!

Haaland a stralucit in prima repriza a meciului Borussiei de la Sevilla. Norvegianul de 20 de ani a pus doua goluri peste echipa spaniola cu reusitele sale! Suso a deschis scorul in minutul 7 pentru Sevilla, apoi Dahoud a egalat in minutul 19. "Lasa ca rezolv eu" - le-a zis Haaland colegilor.

Nordicul a punctat mai intai in minutul 27, dupa un assist senzational al lui Sancho, apoi a facut 3-1 cu doua minute inainte de finalul reprizei dupa ce a transformat o pasa venita de la Reus!

La 20 de ani, Haaland i-a depasit deja la numarul de goluri marcate in Champions League pe Butragueno (17), Inzaghi (15), Nedved (15) sau Ronaldo (15).