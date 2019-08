FC Koln il scoate la PENSIE pe țapul oficial al echipei! Cine ii va lua locul. FOTO

FC Koln are la fiecare meci de acasa un țap adevarat, mascota echipei.

FC Koln anunta cu parere de rau ca mascota oficial a echipei, țapul Hennes al VIII-lea sufera de artrita si probleme la coloana si va fi mutat la o gradina zoologica din oras. Hannes are 12 ani si e țapul oficial al lui Koln din 2008.

In locul sau vine Hannes al IX-lea, țap mai tanar ce poate sa duca traditia mai departe. Acesta are doar un an si a locuit la Zoo pana acum.

Koln va organiza o ceremonie speciala de adio pentru țapul Hannes VIII la primul meci oficial din noul sezon si tot atunci Hannes IX va fi prezentat.