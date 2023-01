Augsburg a anunțat oficial că a semnat contracte cu Kelvin Yeboah (22 de ani), internațional U21 italian împrumutat de la Genoa până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare, și francezul Irvin Cardona (25 de ani), cumpărat de la Brest, în schimbul sumei de 500.000 de euro

Yeboah și Cardona evoluează pe postul de atacant, iar transferurile lor s-au făcut în ziua în care Augsburg l-a vândut pe experimentatul vârf Florian Niederlechner (32 de ani), la Hertha Berlin, pentru 500.000 de euro.

French forward, Irvin Cardona joins FC Augsburg on a permanent transfer until June 2027 ???????? pic.twitter.com/dwZhe5YvBM

În aceasată iarnă, Augsburg a făcut deja cinci transferuri. Pe lângă Yeboah și Cardona, echipa antrenată de Enrico Maaßen i-a mai adus pe atacantul Dion Beljo (3 milioane de euro, de la Osijek, 20 de ani), fundașul stânga David Colina (650.000 de euro, de la Hajduk Split, 22 de ani) și mijlocașul dreapta Arne Engels (100.000 de euro, de la Club NXT, 19 ani).

✍️ Yeboah joins FC Augsburg on a half season loan with a buy option from Genoa. pic.twitter.com/hKZFHWdR8T