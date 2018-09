E capitan la Wolfsburg, joaca in nationala Suediei, si recunoaste ca e gay: "Cel mai greu e cu haterii de pe net!"

Capitanul echipei feminine a lui Wolfsburg vorbeste deschis despre faptul ca face parte din comunitatea gay

Nilla Fischer, capitanul echipei feminine de la Wolfsburg, una dintre cele mai bune jucatoare din fotbalul feminin european, spune ca viata unei fotbaliste care recunoaste ca face parte din comunitatea gay are parte de tot felul de obstacole.

"E o lupta continua, pare ca facem un pas in spate si doi inapoi", spune Nilla Fischer in Guardian.

"E foarte important sa iesi in public si sa vorbesti deschis despre asta, sa spui ca e OK, ca e normal. Eu sunt foarte fericita cu viata mea."

"Cand am vorbit pentru prima data in public despre asta, a fost intr-un interviu random, nu imi propusesem neaparat sa anunt asta. Am spus la un moment dat: <<Da, ma vad cu o fata, bla, bla>>"

"Reactiile au fost in mare parte pozitive. In comunitate, intotdeauna ai parte de reactii pozitive. Dar, sigur, social media, pe internet, e un loc in care lumea poate spune ce vrea. Oamenii se ascund in spatele unui ecran si iti transmit opiniile lor."

"Ca femeie gay, in fotbal, ai parte de foarte mult discurs de ura", mai spune Nilla Fischer.