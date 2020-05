(P) Ce castig! Cotele pe Bundesliga fac spuma ca berea la prima etapa! Start in Germania, pe 16 mai

Stiti momentul ala cand pui prima oara pantalonii trei sferturi cum se incalzeste afara? Asa suntem noi la reluarea Bundesligii. Simtim, asa, adierea bucuriei in tot corpul ca vedem din nou fotbal 11 la 11. E ca primul revelion din 2020. Sa curga berea la hectolitru ca la Oktoberfest! Si sa se umfle cotele castigurilor ca la Casa Pariurilor!

Suntem pregatiti sa ne ridicam in picioare si sa traim imnul Germaniei ca pe cel al nostru. Primul mare campionat care are curaj sa se reia. Si sa se ia in piept cu inca amenintarea acestui virus nenorocit. Pana la urma, daca nu nemtii-primii, atunci cine si cand?

Pe 15 mai e etapa 26 din toate cele 34 ale Bundesligii. Parea un drum infinit pana in acest moment. Acum, Bayern, Dortmund, Leipzig, Monchengladbach si Leverkusen se intorc la fotbal. Fara spectatori, dar cu acelasi orgoliu nemtesc si putere germana. Si cu cea mai mare pofta de fotbal din istoria tuturor jucatorilor care vor intra pe teren.

Noi credem ca de acum o sa vedem intr-adevar lupta pe bune din campionatul Germaniei. Sa vedem cum si-au pastrat forma marii Lewandowski sau Haaland, sa vedem cum se descurca dupa luni de pauza Leipzig (care e implicata si-n UCL). Poti paria inclusive pe castigatoarea titlului, pe casapariurilor.ro!

Este cel mai interesant moment din viata fotbalului contemporan. Nu cel mai dificil, dar cel mai interesant si fascinant. Se schimba ierarhiile? Cine s-a antrenat mai bine acasa, in sufragerie? Ce echipe si-au pastrat valoarea colectiva? Care antrenor a lucrat mai bine cu mintile jucatorilor in aceasta perioada? Ce o sa insemne acest restart cu toate aceste provocari pentru jucatori, antrenori, investitori, asteptari?

Pentru noi insa, toate aceste puncte sensibile din 15 mai pentru cele 18 echipe din Bundesliga vor fi cel mai palpitant film de la Titanic Die Hard Star Wars Stapanul Inelelor incoace! #Casafiebine

