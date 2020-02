Borussia Dortmund, UZINA de superstaruri! Cum gaseste Borussia AUR acolo unde nu-l vede nimeni altcineva

Au trecut mai putin de doi ani de cand Jadon Sancho era transferat de la Manchester City la Borussia Dortmund fara sa joace nici macar un meci pentru prima echipa a ”cetatenilor”.

Intre timp, Sancho a devenit cel mai tanar jucator din istorie care reuseste sa marcheze 22 de goluri in Bundesliga. Inainte de a atinge aceaste cifre, Jadon devenise cel mai tanar jucator al lui Dortmund care reusise sa marcheze 10 goluri intr-un singur sezon. Acum, cota lui depaseste 100 de milioane de euro.

”Este o strategie clara si evindenta: noi nu urmarim sa cumparam superstaruri, noi le producem”, a declarat Lars Ricken, fostul mijlocas al Borussiei, care in prezent se ocupa de echipele de tineret.

Criza economica din 2004. care aproape distrusese clubul, i-a facut pe cei din conducere sa schimbe strategia. Dortmund a devenit una din cele mai mari fabrici de talente din Europa. Evolutiile extraordinare ale lui Sancho de din ultimul an l-au transformat intr-unul dintre cei mai vanati tineri jucatori din lume. Cumparat cu doar 10 milioane, Sancho va aduce de zece ori mai mult in conturile lui Dortmund. Liverpool, Chelsea sau United sunt gata sa plateasca.

Inainte de Sancho, Dortmund a mai facut o afacere extraordinara cu Pulisic, jucator promovat de la tineret la cateva luni dupa ce fusese adus din Statele Unite. Suma platita de Chelsea vara trecuta pentru tanarul de 20 de ani a depasit 58 de milioane de euro.

Cel mai bun exemplu ca Borussia Dortmund a devenit o destinatie de vis pentru majoritatea jucatorilor tineri a fost transferul din aceasta iarna al lui Haaland. Pentru semnatura norvegianului se bateau mai multe cluburi, iar printre ele se afla si Manchester United, care se anunta principala favorita. Insa nordicul s-a transferat la Borussia pentru suma de 20 de milioane de euro, in baza unei clauze negociate cu Red Bull Salzburg in momentul in care a parasit-o pe Molde. Evolutiile lui Haaland in Germania au demonstrat ca Dortmund nu se insala in privinta tinerilor. Erling Haaland a marcat deja 8 goluri in 5 meciuri si pare de neoprit.

In luna iulie a anului trecut, Borussia a adus inca un jucator din SUA gratis. Este vorba de Giovanni Reyna, americanul care dupa doar 6 luni la echipa de tineret si-a facut debutul in echipa mare. La scurt timp a venit si primul gol marcat, iar Lucien Favre se bazeaza din ce in ce mai mult pe el.

Ousmane Dembele si Pierre-Emerick Aubameyang nu au fost superstaruri cand au ajuns in fata zidului galben. Totul a venit in timp, deoarece Dortmund isi asuma riscul de a investi in tineri si de a-i modela dupa filosofia clubului. Dembele s-a transferat la Barcelona penru suma record de 150 de milioane de euro, iar Aubameyang a plecat in Premier League contra sumei de 65 de milioane.

Plecarile n-au destabilizat-o pe Borussia, care pare sa aiba mereu solutii pe care sa le transforme in produse de lux in timp record.