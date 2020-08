Ati mai auzit ceva de el? Un fost fotbalist trecut prin curtea FCSB-ului a ajuns sa joace in Liga 7-a din Germania!

Mijlocasul ofensiv polonez, Grzelak, evolueaza in Liga 7-a din Germania.

Rafal Grzelak (38 de ani) este legitimat in prezent la SV Blau-Weiß Ramsloh, in Liga 7 din Germania. Polonezul a jucat pentru ros-albastri in sezonul 2009 - 2010 atunci cand a fost imprumutat de la formatia greaca, Skoda Xanthi.

Grzelak a intrat rapid in dizgratia lui Becali, cel care l-a facut cu ou si otet din cauza cheliei sale.

"Ii luam numarul 10 lui Grzelak! Ala merita numărul 10? Nu mai transfer in viata mea jucatori cu chelie. Ca as fii numarul 10 la Steaua (n.r FCSB), trebuie sa mai ai si par! Polonezul nu prea are", declara Gigi Becali la Digi Sport in 2009.

Fotbalistul nu se arata pe atunci foarte deranjat de acuzele patronului, deoarece nu era el singura "tinta":

"Nu-mi pasa de ce zicea el. Am si uitat vorbele alea. Stiu ca vorbea de rau mai multi din echipa, asa ca nu ma atingeau acele cuvinte", spunea Grzelak, in 2013.

12 meciuri a strans in total Rafal Grzelak la FCSB: 6 in Liga 1 si 6 in preliminariile UEFA Europa League.