Harry Kane și Bayern Munchen au ajuns la un acord de principiu cu privire la un nou contract, valabil până în 2029. Actualul angajament este valabil până pe 30 iunie 2027.

Harry Kane, aproape de prelungirea contractului cu Bayern Munchen

Negocierile au intrat în etapa finală, urmând să fie clarificate doar ultimele detalii, potrivit jurnalistului Florian Plettenberg.

Kane a avut mereu în plan prelungirea contractului cu Bayern, cu toate că nu a fost stabilită o dată pentru semnare.

Kane, motorul lui Bayern Munchen

Clubul bavarez l-a transferat pe atacantul englez în august 2023 de la Tottenham pentru 95 de milioane de euro.

De atunci, Harry Kane a strâns la Bayern Munchen 154 de meciuri, 152 de goluri și 35 de pase decisive.

Kane a cucerit cu Bayern de două ori Bundesliga, o dată DFB-Pokal și de două ori Supercupa Germaniei.