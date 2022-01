Ziua și infectatul la PSG! După Messi, alte două staruri au fost depistate pozitiv cu COVID-19

În primele zile din 2022, Lionel Messi (34 ani) a fost depistat cu COVID-19. Superstarul lui PSG a petrecut în Argentina trecerea în noul an, alături de mai mulți prieteni, aceasta fiind locul de unde s-a infectat.

Pe lângă absența lui Messi din meciul cu Lyon, de pe 9 ianuarie, Mauricio Pochettino a mai primit o veste proastă. Angel Di Maria (33 ani) și Julian Draxler (28 ani) au fost depistați pozitiv la testul COVID -19 de pe 6 ianuarie.

„Angel Di Maria și Julian Draxler au fost testați pozitiv în această dimineață pentru Covid-19. Au fost plasați în izolare și sunt supuși protocolului sanitar corespunzător”, anunță PSG într-un comunicat oficial, cu trei zile înainte de meciul cu Lyon, din etapa cu numărul 20 din Ligue 1.

???? Angel Di Maria and Julian Draxler tested positive this morning for Covid-19. They have been placed in solitary confinement and are subject to the appropriate health protocol.