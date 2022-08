În cadrul unui documentar despre Manchester City, tehnicianul "cetățenilor" l-a prezentat pe Lionel Messi drept "cel mai bun jucător din lume".

Aflat în centrul elevilor săi, Pep Guardiola le vorbește acestora înaintea meciului cu Brugge, spunându-le de ce argentinianul este "cel mai bun jucător din lume" pe care l-a văzut în viața sa.

"Este un competitor înnăscut, este un animal. Messi pasează și apoi aleargă ca o mașină. Vânează golul", le-a spus antrenorul campioanei din Premier League.

Pep Guardiola to the Manchester City squad last season:

"Do you know why Lionel Messi is the best player I've ever seen in my f****** life? Because he's a f****** competitor. He's an animal..."

pic.twitter.com/dwwgag9sUe