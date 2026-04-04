Usain Bolt va da lovitura de începere la AS Monaco - Marseille!

Jamaicanul Usain Bolt, octuplu campion olimpic şi o adevărată legendă a sprintului, va da startul simbolic al meciului AS Monaco - Olympique Marseille de duminică, în etapa a 28-a din Ligue 1.

Usain Bolt este considerat cel mai mare sprinter din toate timpurile, în special datorită celor opt medalii de aur olimpice câştigate între 2008 şi 2016 (trei la 100 m, trei la 200 m şi două la 4x100 m) şi datorită celor două recorduri mondiale pe care le deţine în continuare (9'«58 la 100 m, la Berlin în 2009, şi 19»'19 la 200 m, tot la Berlin în 2009).

Jamaicanul în vârstă de 39 de ani, originar din Sherwood Content, s-a retras în 2017, imediat după ce a ocupat locul al treilea la proba de 100 m de la Campionatele Mondiale de la Londra.

Usain Bolt a apreciat întotdeauna Principatul, unde a participat adesea la reuniunea Herculis. Tocmai la Monaco a luat parte la ultimul său meeting internaţional şi a câştigat ultima sa probă de 100 m, în iulie 2017, scrie news.ro.

