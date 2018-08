Neymar a castigat 21.000 de dolari la poker: "Sunt multumit de debutul meu!" Finala turneului, amanata cu o zi la cererea starului brazilian: motivul invocat

Starul brazilian Neymar, care isi petrece vacanta in tara natala, dupa esecul de la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, a castigat peste 20.000 de dolari in urma participarii la un turneu de poker care a avut loc la Sao Paulo.



Neymar a ajuns pana la masa finala a turneului respectiv, din cadrul "Brazilian Series of Poker", clasandu-se in final pe locul al saselea, dupa 12 ore de joc, performanta care i-a adus un cec de 79.440 reali (aproximativ 21.000 dolari). La turneu au luat parte 288 de concurenti, taxa de participare fiind de 7.000 de reali (1.850 dolari).



"Sunt foarte multumit de debutul meu", a declarat atacantul campioanei Frantei, Paris Saint-Germain. "Este incredibil ca am reusit sa ajung pana la masa finala, la prima mea participare. Este o experienta noua pentru mine. Ador acest joc", a adaugat el.

Ca un detaliu amuzant, dezvaluit de site-ul pokernews.com, finala turneului a fost amanata cu o zi pentru ca Neymar sa poata merge la o nunta.

Agerpres