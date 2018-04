Ce a facut Jese Rodriguez la doar o zi dupa ce fosta sotie a spus: "Alcoolul si tigarile i-au prajit neuronii". Antrenorul si sefii lui Stoke sunt furiosi

Bucurati-va de fotbal! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Fotbalistul spaniol Jese Rodriguez nu s-a prezentat la antrenamentul lui Stoke City, starnind mania antrenorului Paul Lambert si a sefilor clubului din Premier League, scrie cotidianul The Telegraph.

Jese a fost invoit de club pentru a merge in Spania sa aiba grija de fiul sau bolnav. El urma sa se intoarca la antrenamentul de miercuri, dar nu a facut-o, fara sa avertizeze conducerea gruparii.

Jese, 25 de ani, fost jucator al lui Real Madrid, este imprumutat in acest sezon de Stoke de la Paris Saint-Germain. Atacantul a inceput bine la formatia engleza, cu gol la debut, impotriva lui Arsenal, apoi a dezamagit crunt, evoluand in doar 13 meciuri de campionat, de opt ori ca titular. El nu a mai fost folosit din luna martie, cand a fost introdus in finalul meciului pierdut acasa cu Everton (1-2).

Antrenorul care l-a adus pe spaniol la Stoke, Mark Hughes, a fost demis in ianuarie din cauza rezultatelor slabe. Cu cinci etape ramase, Stoke e pe locul 19, penultimul, cu sanse mici sa evite retrogradarea.

Inlocuitorul lui Mark Hughes, Paul Lambert, este cunoscut ca un adept al disciplinei. Jese va fi amendat si probabil nu va mai juca in actuala stagiune.

In etapa a 34-a din campionat, Stoke o va intalni luni pe West Ham United, ocupanta locului 14.

Aurah Ruiz: "Jese si-a prajit toti neuronii"

In urma cu doua zile, fosta iubita a lui Jese, Aurah Ruiz, l-a atacat dur pe acesta.

"Alcoolul si tigarile i-au prajit si ultimii trei neuroni pe care ii mai avea", a spus aceasta, suparata pe faptul ca Jese nu are grija de copilul lor, care este bolnav.