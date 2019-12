SENZATIONAL! A uitat cu ce numar joaca! :)) Jucatorul lui Monaco se pregatea sa iasa de pe teren, cand a realizat ca nu este el cel schimbat 

Din articol Cesc Fabregas a ras de el si dupa meci

AS Monaco a invins-o pe Amiens cu 3-0.

Monaco s-a impus la scor de neprezentare cu Amiens in ultimul meci, insa, faza serii a oferit-o Tiemoue Bakayoko. Jucatorul a venit la Monaco sub forma de imprumut de la Chelsea, in aceasta vara.

In minutul 81 al meciului, antrenorul lui Monaco a decis sa faca o schimbare. Pe panou, aparea ca va iesi numarul 14 de pe teren, iar 22 va intra in locul sau. In acel moment, Bakayoko a inceput sa mearga spre marginea terenului, aplaudand, pregatit de schimbare, insa fotbalistul a confundat numarul.

La Chelsea purta numarul 14, insa la Monaco a jucat doar cu numarul 6. Coechipierii si antrenorul i-au atras atentia jucatorului cand se apropia de linia de tusa ca nu el este cel schimbat, iar fotbalistul a revenit pe teren, sub privirile colegilor.

Quand tu as porté le numéro 1⃣4⃣ un peu trop longtemps dans ta carrière ???????? W/ @TimoeB08 ???? pic.twitter.com/XtJ60SiplG — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) December 8, 2019

Cesc Fabregas a ras de el si dupa meci

Coechipierul lui, Cesc Fabregas, fost jucator al Barcelonei, a scris pe contul oficial de Twitter: "Doar Baka ar putea sa faca asa ceva. Nu m-am putut opri din ras. Te iubesc, frate!".